Российский велогонщик госпитализирован в ОАЭ с коронавирусом
Российский велогонщик команды «Газпром-Русвело» Дмитрий Страхов был госпитализирован в ОАЭ с коронавирусом, передает ТАСС.
«После прохождения пятого теста в отеле мне сказали, что у меня позитивный результат на коронавирус и мне нужно отправиться в госпиталь. Результатов анализов я, правда, не видел», — приводит слова спортсмена пресс-служба команды.
Страхов заявил, что в больнице были проведены дополнительные тесты. Велогонщик добавил, что чувствует себя нормально.
Вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском Ухане в декабря 2019 года. По последним данным, от заболевания скончались более четырех тысяч человек, 63 тысячи выздоровели. Общее число заболевших превысило 113 тысяч.
Ранее стали известны имена заразившихся коронавирусом в ОАЭ россиян.