Российский велогонщик госпитализирован в ОАЭ с коронавирусом

<img src="//img.gazeta.ru/files3/487/12984487/file-photo--test-tube-with-corona-virus-name-label-is-seen-in-this-illustration-picture-1-pic905-895x505-88695.jpg">

Российский велогонщик команды «Газпром-Русвело» Дмитрий Страхов был госпитализирован в ОАЭ с коронавирусом, передает ТАСС.

«После прохождения пятого теста в отеле мне сказали, что у меня позитивный результат на коронавирус и мне нужно отправиться в госпиталь. Результатов анализов я, правда, не видел», — приводит слова спортсмена пресс-служба команды.

Страхов заявил, что в больнице были проведены дополнительные тесты. Велогонщик добавил, что чувствует себя нормально.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском Ухане в декабря 2019 года. По последним данным, от заболевания скончались более четырех тысяч человек, 63 тысячи выздоровели. Общее число заболевших превысило 113 тысяч.

Ранее стали известны имена заразившихся коронавирусом в ОАЭ россиян.