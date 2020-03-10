Овечкин вышел на первую строчку в списке снайперов НХЛ

<img src="//img.gazeta.ru/files3/239/12977239/1-pic905-895x505-76377.jpg">

Нападающий клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Вашингтон Кэпиталз» и сборной России Александр Овечкин вышел на первую строчку в списке снайперов регулярного сезона-2019/20.

Гол в ворота «Баффало Сейберс» в третьем периоде стал для отечественного форварда 48-м в текущем сезоне. По этому показателю Овечкин сравнялся с чешским нападающим «Бостон Брюинз» Давидом Пастрняком.

Стоит отметить, что у капитана «столичных» на покорение данной отметки ушло на одну игру больше.

Напомним, что 34-летний россиянин помимо заброшенной шайбы сумел отдать результативную передачу, а также нереализовал буллит в послематчевой серии бросков.

Ранее сообщалось, что шайба Овечкина не спасла «Вашингтон» от поражения «Баффало» в матче НХЛ