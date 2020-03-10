В «Локомотиве» рассказали о состоянии здоровья Чорлуки

Главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин рассказал о состоянии здоровья хорватского защитника Ведрана Чорлуки, получившего повреждение в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против грозненского «Ахмата». Об этом сообщает Sport24.

По его словам, опытный игрок линии обороны должен вскоре вернуться в строй.

«Пока что никаких данных у меня нет, но думаю, что все будет хорошо. Ничего серьезного с ним не случилось», — сказал 72-летний специалист.

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