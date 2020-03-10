Капитан «Спартака» оценил провокации форварда «Краснодара» Ари

Капитан московского «Спартака» Георгий Джикия оценил провокации форварда «Краснодара» Ари в концовке игры 21-го тура чемпионата России по футболу. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, россиянин действовал в рамках правил.

«Провокации Ари вполне нормальны. В Краснодаре мы использовали маленькие футбольные хитрости, а они бесились. Сегодня наоборот. Они тянули время, что логично, учитывая ход матча в концовке», — сказал Джикия.

Ранее сообщалось, что генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов ответил на обвинения в незрелищной игре с «Зенитом» в рамках 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).