Джикия: в «Спартаке» никакой паники нет

Защитник московского «Спартака» и сборной России Георгий Джикия рассказал о ситуации в раздевалке после поражение в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) от «Краснодара». Об этом сообщает «Чемпионат».

По его словам, все игроки были расстроены неудовлетворительным результатом в домашней игре.

«Я не любитель говорить о том, что происходит в раздевалке, но могу с уверенностью сказать одно — никакой паники. нет.

Понятно, что после серии неплохих побед мы рассчитывали на большее, но теперь будем стараться победить с игре с «Оренбургом», — сказал Джикия.

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник московского «Спартака» Динияр Билялетдинов дал оценку матчу «Спартак» — «Краснодар» в рамках 21-го тура РПЛ.