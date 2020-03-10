Болельщик ЦСКА приехал на матч против «Ростова» на велосипеде

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Болельщик московского ЦСКА Андрей Лис приехал на матч 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова» на велосипеде. Об этом сообщает Twitter-аккаунт RBWorld.

Фанат отправился в Ростов-на-Дону сразу по окончании домашнего матча против екатеринбургского «Урала» и прибыл на место ранним утром 8 марта.

Напомним, что матч закончился поражением армейцев со счетом 3:2.

Ранее сообщалось, что наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итоги матча с «Уфой»