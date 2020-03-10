Болельщик ЦСКА приехал на матч против «Ростова» на велосипеде
Болельщик московского ЦСКА Андрей Лис приехал на матч 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) против «Ростова» на велосипеде. Об этом сообщает Twitter-аккаунт RBWorld.
Фанат отправился в Ростов-на-Дону сразу по окончании домашнего матча против екатеринбургского «Урала» и прибыл на место ранним утром 8 марта.
Напомним, что матч закончился поражением армейцев со счетом 3:2.
Ранее сообщалось, что наставник петербургского «Зенита» Сергей Семак прокомментировал итоги матча с «Уфой»
���� Андрей Лис из Коломны пробил выезд в Ростов-на-Дону на велосипеде!— Фанаты ЦСКА★RBWorld (@RBWorldorg) March 9, 2020
Он выехал после домашнего матча с Уралом в 22:00 и въехал в Ростов в 5:00 воскресенья.
Расстояние ~1075км
Выражаем респект Андрею!
«На выезд поедем мы за клубом родным, не пожалеем ничего...» pic.twitter.com/57enQ7aQmL