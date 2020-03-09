Церемония зажжения олимпийского огня в Греции состоится без зрителей
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Церемония зажжения олимпийского огня в Греции состоится без зрителей из-за вспышки коронавируса, сообщает ТАСС.
Об этом проинформировали в пресс-службе Национального олимпийского комитета Греции.
Мероприятие запланировано на 12 марта. В церемонии зажжения олимпийского огня будут участвовать только сто человек, которые были аккредитованы Международным олимпийским комитетом (МОК) и оргкомитетом Игр в Токио. Журналисты на мероприятие также не будут допущены.
Ранее сообщалось, что сборная России может не поехать на два этапа КМ из-за коронавируса.