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Церемония зажжения олимпийского огня в Греции состоится без зрителей из-за вспышки коронавируса, сообщает ТАСС.

Об этом проинформировали в пресс-службе Национального олимпийского комитета Греции.

Мероприятие запланировано на 12 марта. В церемонии зажжения олимпийского огня будут участвовать только сто человек, которые были аккредитованы Международным олимпийским комитетом (МОК) и оргкомитетом Игр в Токио. Журналисты на мероприятие также не будут допущены.

Ранее сообщалось, что сборная России может не поехать на два этапа КМ из-за коронавируса.