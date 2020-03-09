Логинов высказался о вероятном завершении карьеры
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Российский биатлонист Александр Логинов поделился мнением о вероятном завершении карьеры, передает «Матч ТВ».
После чемпионата мира в Антхольце, где итальянская полиция провела обыски в номерах Логинова и его личного тренера Александра Касперовича, биатлонист заявил, что готов завершить карьеру из-за постоянных нападок, связанных с его допинговым прошлым.
«Вопрос непростой. Конкретного ответа не дам. Пока тренируюсь и готовлюсь выступить в концовке сезона. Надеюсь, здоровье позволит», — заявил спортсмен.
Ранее сообщалось, что Логинов назвал причину пропуска этапа Кубка мира в Норвегии.