Футболист итальянского клуба вылечился от коронавируса

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Футболист итальянского клуба Серии С «Пьянзе» вылечился от коронавируса, сообщает Virgilio.

Об этом проинформировал губернатор итальянского региона Тоскана Энрико Росси. Согласно его словам, представители больницы Сиена заявили, что тесты футболиста на коронавирус полностью отрицательные.

«Его выздоровление полное не только с клинической точки зрения (в течение нескольких дней у него больше не было симптомов), но и с вирусной», — заявил Росси.

Ранее сообщалось, что теннисный турнир в Индиан-Уэллсе перенесен из-за коронавируса.