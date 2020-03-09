Рамос — о поражении «Бетису»: дерьмо какое-то

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Защитник мадридского «Реала» и сборной Испании Серхио Рамос прокомментировал поражение от «Бетиса» в минувшем туре чемпионата Испании по футболу. Об этом сообщает Marca.

По его словам, неудовлетворительный результат игры полночью справедлив, так как «сливочные» не показали никакого преимущества над своим оппонентом.

«Дерьмо какое-то. Наши соперники сыграли в свой футбол, а мы ничего не смогли сделать. Просто ужас, все пошло не по плану буквально сразу же», — сказал Рамос.

Ранее сообщалось, что голкипер московского «Локомотива» и сборной России Маринато Гильерме рассказал о победе над «Ахматом» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).