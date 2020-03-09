Тренер «Ювенутса» рассказал о влиянии коронавируса на команду

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Главный тренер туринского «Ювентуса» Маурицио Сарри рассказал о влиянии коронавируса на команду после победы над миланским «Интером» в рамках 26-го тура Серии А. Об этом сообщает Football Italia.

По его словам, у него нет понимая реальной опасности данной инфекции.

«Я ничего не могу сказать о коронавирусе, так как толком ничего не знаю. Я не знаю, как правильно поступить — отменять игры иди. же проводить.

Я должен. сам спросить о том, целенаправленно ли все это?» — сказал Сарри.

Ранее сообщалось, что ответный матч раунда 1/8 Лиги чемпионов между французским «Пари Сен-Жермен» и дортмундской «Боруссией» состоится при пустых трибунах.