Гильерме: «Локомотив» обожает страдать

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Голкипер московского «Локомотива» и сборной России Маринато Гильерме рассказал о победе над «Ахматом» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает Sport24 со ссылкой на эфир телеканала «Матч Премьер».

По его словам, красно-зеленые не любят разгромные победы, а предпочитают выигрывать с минимальным счетом и при помощи большого количества нервов.

«Самое главное — мы сегодня победили. Я рад, что помог команде, отбив пенальти. Когда уже будет крупная победа? Вы же знаете, мы обожаем страдать», — сказал вратарь.

Ранее сообщалось, что главный тренер казанского «Рубина» Леонид Слуцкий остался недоволен судейством в игре 21-го тура РПЛ против самарских «Крыльев Советов».