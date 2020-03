Появилось видео смерти футболиста в нигерийском чемпионате

В Twitter-аккаунте Шины Олударе опубликовано видео смерти игрока во время матча чемпионата Нигерии по футболу между командами «Нарасава Юнайтед» и «Катсина Юнайтед».

Чиеме Мартинс, выступавший за «Нарасаву», упал на газон и потерял сознание. В этот момент автомобиль скорой помощи не смог завестись, из-за чего доставка пострадавшего в больницу была осуществлена при помощи машины прессы.

По окончании игры до игроков дошла новость о гибели своего одноклубника.

Ранее сообщалось, что в очередном матче 27-го тура чемпионата Испании по футболу мадридский «Реал» проиграл «Бетису».

AGONY! Nasarawa United players in tears after Chieme Martins was confirmed dead after Sunday's NPFL clash vs Katsina United. Martins slumped following a collision, however, he gave up the ghost stranded as the Peugeot 406 ambulance stationed match venue did not start ️️ pic.twitter.com/PbIms2NkXP