Гильерме прокомментировал победу над «Ахматом» в матче РПЛ

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Голкипер московского «Локомотива» и сборной России Маринато Гильерме прокомментировал победу над грозненским «Ахматом» в матче21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает Sport24.

По его словам, «железнодорожники» давно ждали эту победу.

«Мы очень рады тому, что наконец получилось победить! Эмоции очень яркие, все получилось крайне здорово!

Пенальти стал плюсом к победе, а так немного жаль, что не забили второй гол», — сказал россиянин.

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