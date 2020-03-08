Хавбек «Атлетико» Коке высказался перед игрой с «Ливерпулем»

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Хавбек мадридского «Атлетико» Коке высказался перед ответной игрой с «Ливерпулем» в рамках 1/8 финала Лиги чемпионов. Об этом сообщает Marca.

По его словам, обыграть сильнейшую команду континента будет крайне непросто.

«Мы едем в Ливерпуль с надеждой и уверенностью. Нас стоит вынести уроки от прошлогодней неудачи в Турине. Для того, чтобы добиться успеха, нам надо сыграть достаточно агрессивно», — сказал игрок.

Напомним, что первая игра закончилась со счетом 1:0 в пользу команды Диего Симеоне.

Ранее сообщалось, что каталонская «Барселона» обыграла «Реал Сосьедад» в матче 27-го тура чемпионата Испании.