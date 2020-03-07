Валиева выиграла юниорский чемпионат мира
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Российская фигуристка Камила Валиева выиграла юниорский чемпионат мира.
Спортсменка, которая занимается в группе у российского специалиста Этери Тутберидзе, набрала за два проката 227,30 балла. Ее произвольную программу судьи оценили в 152,38 балла.
На втором месте оказалась еще одна россиянка Дарья Усачева (207,74), замкнула тройку лидеров американская спортсменка Алиса Лью (204,83). Еще одна представительница России Майя Хромых стала четвертой — 198,24.
«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию произвольной программы девушек на мировом первенстве.
Ранее сообщалось, что Шанаева / Нарижный выиграли бронзу на юниорском чемпионате мира.