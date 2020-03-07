Дебютный гол Комличенко принес «Динамо» победу над «Тамбовом»

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«Динамо» обыграло «Тамбов» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).

Встреча завершилась минимальной победой московской команды — 1:0.

Единственный мяч в этой встрече забил Николай Комличенко. Примечательно, что для футболиста этот гол стал дебютным не только за «Динамо», но и в чемпионате России. Игрок перешел в российский клуб из чешской «Млады Болеслав» в зимнее трансферное окно 2020 года.

Ранее сообщалось, что «Оренбург» одолел «Арсенал» благодаря дублю Деспотовича.

Чемпионат России. 21-й тур

«Динамо» — «Тамбов» — 1:0

Голы: 1:0 — Комличенко, 34.