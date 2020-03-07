Дебютный гол Комличенко принес «Динамо» победу над «Тамбовом»
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«Динамо» обыграло «Тамбов» в матче 21-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ).
Встреча завершилась минимальной победой московской команды — 1:0.
Единственный мяч в этой встрече забил Николай Комличенко. Примечательно, что для футболиста этот гол стал дебютным не только за «Динамо», но и в чемпионате России. Игрок перешел в российский клуб из чешской «Млады Болеслав» в зимнее трансферное окно 2020 года.
Ранее сообщалось, что «Оренбург» одолел «Арсенал» благодаря дублю Деспотовича.
Чемпионат России. 21-й тур
«Динамо» — «Тамбов» — 1:0
Голы: 1:0 — Комличенко, 34.