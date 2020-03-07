Тарасов просит уменьшить алименты на дочь

<img src="//img.gazeta.ru/files3/63/12958063/tarasov-vylozhil-foto-s-parikmaherom-aziatom-i-podp_15815113482032995854-pic905-895x505-65734.jpg">

Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов намерен добиться пятикратного уменьшения алиментов на дочь от первого брака, передает Starhit.ru.

«Согласно контракту с «Рубином» ежемесячная зарплата Дмитрия составляет полмиллиона рублей. Согласно закону он должен платить 80 тысяч рублей. Мы требуем уменьшить сумму в пять раз. Тарасов до сих пор отдает кредит за дом, а это почти 250 тысяч рублей», заявил представитель Тарасова.

Футболист перешел в казанский клуб в феврале, но получил тяжелую травму.

Ранее сообщалось, что Тарасов возвращается в Россию после проведенной в Италии операции.