Тарасов просит уменьшить алименты на дочь
Полузащитник казанского «Рубина» Дмитрий Тарасов намерен добиться пятикратного уменьшения алиментов на дочь от первого брака, передает Starhit.ru.
«Согласно контракту с «Рубином» ежемесячная зарплата Дмитрия составляет полмиллиона рублей. Согласно закону он должен платить 80 тысяч рублей. Мы требуем уменьшить сумму в пять раз. Тарасов до сих пор отдает кредит за дом, а это почти 250 тысяч рублей», заявил представитель Тарасова.
Футболист перешел в казанский клуб в феврале, но получил тяжелую травму.
Ранее сообщалось, что Тарасов возвращается в Россию после проведенной в Италии операции.