Хабиб пообещал разбить машину президента UFC
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Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов в шутку пообещал разбить автомобиль президента UFC Дэны Уайта.
«Отправь мне местоположение, или я разобью твою машину», — написал боец в своем Instagram.
Через несколько часов россиянин сообщил о том, что машина Уайта не пострадала. Он опубликовал совместное фото с президентом UFC после пресс-конференции.
Напомним, 18 апреля Хабиб проведен поединок против американца Тони Фергюсона.
Ранее Фергюсон жестко оскорбил Хабиба на пресс-конференции.