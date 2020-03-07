Хабиб пообещал разбить машину президента UFC

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Российский боец Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов в шутку пообещал разбить автомобиль президента UFC Дэны Уайта.

«Отправь мне местоположение, или я разобью твою машину», — написал боец в своем Instagram.

Через несколько часов россиянин сообщил о том, что машина Уайта не пострадала. Он опубликовал совместное фото с президентом UFC после пресс-конференции.

Напомним, 18 апреля Хабиб проведен поединок против американца Тони Фергюсона.



Ранее Фергюсон жестко оскорбил Хабиба на пресс-конференции.