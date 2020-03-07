Вратарь «Рейнджерс» Шестеркин может сыграть против «Нью-Джерси»

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Вратарь клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Нью-Йорк Рейнджерс» и сборной России Игорь Шестеркин может сыграть в матче регулярного чемпионата против «Нью-Джерси Дэвилз». Об этом сообщает Sport24.

По информации источника, россиянин выглядит неплохо и может выйти на лед в дерби против «дьяволов».

Напомним, что в конце февраля Шестеркин вместе с Павлом Бучневичем попал в автомобильную аварию, где получил травму ребер.

Ранее сообщалось, что главный тренер московского «Спартака» Олег Знарок подвел итоги третьего матча первого раунда плей-офф Кубка Гагарина против столичного «Динамо».