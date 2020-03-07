Министр спорта Италии: ближайший тур Серии А может быть показан бесплатно
close
Ближайший тур Серии А может быть показан бесплатно. Об этом сообщает местный журналист Танкреди Палмери в своем Twitter-аккаунте со ссылкой на слова действующего министра спорта Италии.
По его словам, данная мера позволит в некоторой степени компенсировать отсутствие возможности попадания на трибуны стадионов, закрытых из-за распространения особо опасного коронавируса.
Напомним, что если слова министра воплотятся в дело, то весь тур будет показан целиком бесплатно впервые в истории Италии.
Ранее сообщалось, что правительство Великобритании рассмотрит вопрос о проведений игр Английской премьер-лиги (АПЛ) без зрителей из-за распространения коронавируса.