Министр спорта Италии: ближайший тур Серии А может быть показан бесплатно

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Ближайший тур Серии А может быть показан бесплатно. Об этом сообщает местный журналист Танкреди Палмери в своем Twitter-аккаунте со ссылкой на слова действующего министра спорта Италии.

По его словам, данная мера позволит в некоторой степени компенсировать отсутствие возможности попадания на трибуны стадионов, закрытых из-за распространения особо опасного коронавируса.

Напомним, что если слова министра воплотятся в дело, то весь тур будет показан целиком бесплатно впервые в истории Италии.

Ранее сообщалось, что правительство Великобритании рассмотрит вопрос о проведений игр Английской премьер-лиги (АПЛ) без зрителей из-за распространения коронавируса.