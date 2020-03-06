Заразившийся коронавирусом сотрудник РФС выздоровел

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Сотрудник Российского футбольного союза Егор Беров вылечился от коронавируса, сообщила заместитель мэра Москвы Анастасия Ракова.

Беров стал первым человеком, который заболел коронавирусом в столице.

«У нас есть хорошая информация: первый наш заболевший выздоровел, у него уже несколько раз подтвердились пробы об отсутствии у него инфекции. В ближайшие дни мы его выпишем», — цитирует Ракову Telegram-канал оперативного штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в российской столице.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском Ухане в декабря 2019 года. По последним данным, от заболевания скончались три тысячи человек, 55 тысяч выздоровели. Общее число заболевших превысило 100 тысяч. Эпицентром коронавируса в Европе стала Италия, где заразились свыше трех тысяч человек.

Ранее сообщалось, что министерство спорта обеспокоено ситуацией с коронавирусом.