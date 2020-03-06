Умер рекордсмен НХЛ по победам в Кубке Стэнли

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Бывший капитан клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Монреаль Канадиенс» и член Зала славы Анри Ришар скончался в возрасте 84 лет, сообщается на официальном сайте клуба.

Легенда «хабс» все 20 лет карьеры выступал за канадскую команду. Он десять раз принимал участие в Матче звезд и становился Самым ценным игроком (MVP) в 1967 году.

Ришару является рекордсменном по количеству побед в Кубке Стэнли среди игроков. Он 11 раз становился чемпионом.

Ранее сообщалось, что экс-игрок НХЛ скончался от полученных на работе травм.