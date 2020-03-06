Министерство спорта обеспокоено ситуацией с коронавирусом

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Министр спорта России Олег Матыцин высказался о вспышке коронавируса.

«Ведомство обеспокоено данной ситуацией, мы руководствуемся рекомендациями, в том числе с точки зрения безопасности наших граждан и гостей, которые прибывают», — цитирует Матыцина ТАСС.

Министр отметил, что ситуация находится в зоне внимание ведомства, которое взаимодействуем со штабом при правительстве и Роспотребнадзором.

Матыцин отметил, что Минспорта направит обращение в штаб, чтобы разъяснить порядок участия россиян в международных соревнованиях и проведение турниров на территории России.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском Ухане в декабря 2019 года. По последним данным, от заболевания скончались три тысячи человек, 55 тысяч выздоровели. Общее число заболевших превысило 100 тысяч. Эпицентром коронавируса в Европе стала Италия, где заразились свыше трех тысяч человек.

Ранее полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков предложил средства борьбы с коронавирусом.