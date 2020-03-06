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Полузащитник грозненского «Ахмата» Денис Глушаков предложил средства борьбы с коронавирусом, передает РИА «Новости».

«Тема коронавируса — везде. Тревожно, конечно, но с другой стороны, ощущение, что тема излишне на хайпе. Всем здоровья и спокойствия! Не стоит забывать про дедовские методы — лук и чеснок всегда спасали», — написал Глушаков в Instagram.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском Ухане в декабря 2019 года. По последним данным, от заболевания скончались три тысячи человек, 55 тысяч выздоровели. Общее число заболевших превысило 100 тысяч. Эпицентром коронавируса в Европе стала Италия, где заразились свыше трех тысяч человек.

Ранее сообщалось, что футболистам «Марселя» запретили обниматься.