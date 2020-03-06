Гендиректор московского «Локомотива»: «Милан» интересовался Миранчуком

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Генеральный директор московского «Локомотива» Василий Кикнадзе рассказал о том, что итальянский «Милан» интересовался Алексеем Миранчуком, передает «Чемпионат.com».

В текущем сезоне Российской премьер-лиги (РПЛ) Миранчук провел 22 матча, забив девять мячей.

«Предложение от «Милана» было. Но сумма, которую нам предложили итальянцы, не вызвала у нас интереса. Мы боролись за право играть в Лиге чемпионов. Алексей очень хочет играть в Европе. Мы контактируем с европейскими клубами», — сказал Кикнадзе.

Ранее Миранчук оценил шансы «Локомотива» на чемпионство.