Дубль Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения «Рейнджерс»
«Нью-Йорк Рейнджерс» одолел «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
В основное время команды определить победителя не смогли, а в овертайме сильнее оказались «Рейнджерс». Итоговый счет — 6:5.
Героем матча стал игрок «Рейнджерс» Мика Зибанежад, который стал автором пяти голов, в том числе он забросил победную шайбу в овертайме. В составе победителей российский форвард Артемий Панарин сделал три результативные передачи, а Павел Бучневич дважды выступил в роли ассиста.
Нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль, Илья Ковальчук набрал два очка — он отдал голевую передачу и забросил первую шайбу за команду.
Ранее сообщалось, что два очка Кучерова принесли «Тампе» победу над «Монреалем».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз» — 6:5 (ОТ)
0:1 — Хагелин (Дженсен, Ковальчук), 07:05;
1:1 — Зибанеджад (Панарин, Деанджело). 09:01;
2:1 — Зибанеджад (Фокс, Бучневич), 25:29;
2:2 — Ковальчук (Эллер, Паник), 32:01;
3:2 — Деанджело (Панарин, Стаал), 34:42;
3:3 — Хэтэуэй (Кемпны, Паник), 34:58;
4:3 — Зибанеджад (Бучневич, Ди Джузеппе), 40:12;
4:4 — Овечкин (Карлсон, Бекстрём), 49:22;
5:4 — Зибанеджад, 58:18;
5:5 — Овечкин, 59:17;
6:5 — Зибанеджад, 60:33.