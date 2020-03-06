Дубль Овечкина не спас «Вашингтон» от поражения «Рейнджерс»

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«Нью-Йорк Рейнджерс» одолел «Вашингтон Кэпиталз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В основное время команды определить победителя не смогли, а в овертайме сильнее оказались «Рейнджерс». Итоговый счет — 6:5.

Героем матча стал игрок «Рейнджерс» Мика Зибанежад, который стал автором пяти голов, в том числе он забросил победную шайбу в овертайме. В составе победителей российский форвард Артемий Панарин сделал три результативные передачи, а Павел Бучневич дважды выступил в роли ассиста.

Нападающий «Кэпиталз» Александр Овечкин оформил дубль, Илья Ковальчук набрал два очка — он отдал голевую передачу и забросил первую шайбу за команду.

Ранее сообщалось, что два очка Кучерова принесли «Тампе» победу над «Монреалем».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Нью-Йорк Рейнджерс» — «Вашингтон Кэпиталз» — 6:5 (ОТ)

0:1 — Хагелин (Дженсен, Ковальчук), 07:05;

1:1 — Зибанеджад (Панарин, Деанджело). 09:01;

2:1 — Зибанеджад (Фокс, Бучневич), 25:29;

2:2 — Ковальчук (Эллер, Паник), 32:01;

3:2 — Деанджело (Панарин, Стаал), 34:42;

3:3 — Хэтэуэй (Кемпны, Паник), 34:58;

4:3 — Зибанеджад (Бучневич, Ди Джузеппе), 40:12;

4:4 — Овечкин (Карлсон, Бекстрём), 49:22;

5:4 — Зибанеджад, 58:18;

5:5 — Овечкин, 59:17;

6:5 — Зибанеджад, 60:33.