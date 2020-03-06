Две передачи Малкина помогли «Питтсбургу» одолеть «Баффало»

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«Питтсбург Пингвинз» обыграл «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу «Питтсбурга». Для команды эта победа стала второй подряд, «Баффало» уступил в пятом матче подряд.

Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин в этой игре набрал два очка, сделав две результативные передачи.

Ранее сообщалось, что Илья Ковальчук забросил первую шайбу за «Вашингтон».

НХЛ. Регулярный чемпионат

«Баффало Сэйбрз» — «Питтсбург Пингвинз» — 2:4

0:1 — Хёрнквист (Бьюгстад, Макканн), 07:56;

1:1 — Маккейб, 09:01;

1:2 — Петтерссон (Раст, Малкин), 12:26;

1:3 — Хёрнквист (Малкин, Шульц), 33:32;

2:3 — Юханссон (Кагун, Далин), 41:57;

2:4 — Кросби (Цукер), 46:02.