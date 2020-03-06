Две передачи Малкина помогли «Питтсбургу» одолеть «Баффало»
close
«Питтсбург Пингвинз» обыграл «Баффало Сэйбрз» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ).
Встреча завершилась со счетом 4:2 в пользу «Питтсбурга». Для команды эта победа стала второй подряд, «Баффало» уступил в пятом матче подряд.
Российский нападающий «Пингвинз» Евгений Малкин в этой игре набрал два очка, сделав две результативные передачи.
Ранее сообщалось, что Илья Ковальчук забросил первую шайбу за «Вашингтон».
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Баффало Сэйбрз» — «Питтсбург Пингвинз» — 2:4
0:1 — Хёрнквист (Бьюгстад, Макканн), 07:56;
1:1 — Маккейб, 09:01;
1:2 — Петтерссон (Раст, Малкин), 12:26;
1:3 — Хёрнквист (Малкин, Шульц), 33:32;
2:3 — Юханссон (Кагун, Далин), 41:57;
2:4 — Кросби (Цукер), 46:02.