В АПЛ из-за короновируса запретили рукопожатия перед матчами

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В Английской премьер-лиге (АПЛ) временно не будут проходить рукопожатия между игроками и официальными лицами матча в преддверии поединков.

Данное решение было связано с распространением в Европе коронавируса.

Как проинформировали на официальном сайте АПЛ, выйдя на поле, команды выстроятся в линию в сопровождении музыки чемпионата, а затем игроки команды-хозяйки пройдут мимо своих соперников, не пожимая им руки.

Ранее сообщалось, что вратарь «Норвича» отбивал пенальти благодаря шпаргалке на бутылке.