Кокорин порассуждал о возможном отъезде в Европу

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Форвард «Сочи» Александр Кокорин, права на которого принадлежат петербургскому «Зениту», рассказал о том, возможен ли его переезд в Европу.

Спортсмен отметил, что ему импонирует испанское первенство.

«Я никогда не общался по этому поводу... Не было агента, людей, которые могли бы помочь. Зато сейчас стали писать много людей, которые хотят помочь и заработать на этом. Желают, чтобы я поехал в Европу. Однако тут нужен хороший вариант; просто уехать непонятно куда — не дело. Вот «Сельта» — это «понятно куда». Биться против «Реала» и «Барселоны» — круто, Федя Смолов молодец. Но «Зенит» в последнее время постоянно играет в Лиге чемпионов, и, по-моему, чуть-чуть круче «кельтов».

К какому чемпионату лежит душа? К испанскому. Примера импонирует мне больше всего», — приводит слова Кокорина Sport24.

Ранее Кокорин разочаровался в одном из игроков «Зенита».