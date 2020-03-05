Мейвезер ответил на вызов Хабиба

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Непобежденный боксер Флойд Мейвезер, экс-чемпион мира в пяти весовых категориях, готов выйти на поединок со звездами Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) россиянином Хабибом Нурмагомедовым или ирландцем Конором Макгрегором.

Непобежденный спортсмен выдвинул свои условия противостояний.

«Есть два имени: Конор Макгрегор и Хабиб Нурмагомедов. Это стоит $ 600 млн, ведь риск должен того стоить. Не собираюсь драться с рядовым бойцом. Я деловой человек, а бой с Конором имел смысл, потому что принес огромные деньги», — цитирует Мейвезера Mirror.

Стоит отметить, что в 2017 году легендарный американец уже побеждал Макгрегора в поединке по правилам бокса.

Ранее стала известна дата боя Поветкина и Уайта.