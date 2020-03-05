Нападающий «Сочи» Кокорин поделился мнением о борьбе за титул в РПЛ

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Нападающий футбольного клуба «Сочи» Александр Кокорин поделился мнением о борьбе за титул в Российской премьер-лиге (РПЛ). Об этом сообщает Sport24.

По его словам, абсолютным фаворитом в чемпионской гонке является петербургский «Зенит».

«Я думаю, что титул останется в Санкт-Петербурге. Сомнений практически нет. Мне в целом импонирует состав «Зенита». В каждой линии есть квалифицированные игроки, способные приносить пользу », — сказал Кокорин.

Ранее сообщалось, что бывший футболист столичного «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о четвертьфинальном матче Олимп-Кубка России с московским ЦСКА.