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Нападающий футбольного клуба «Сочи» Александр Кокорин рассказал о том, как тюрьма изменила его жизнь. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, после освобождения из мест лишения свободы к некоторым вещам он стал относиться более серьезно.

«Я такой же как и был, только переосмыслил некоторые моменты. Для меня стало ценным здоровье моих близких.

Такая длительная разлука помогла по-настоящему осознать их важность», — сказал Кокорин.

Ранее сообщалось, что бывший футболист столичного «Спартака» Валерий Кечинов поделился мнением о четвертьфинальном матче Олимп-Кубка России с московским ЦСКА.