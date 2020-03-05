Швейцарский адвокат уточнил ситуацию с поддельными подписями Родченкова
Швейцарский адвокат Иван Энзер уточнил ситуацию с липовыми подписями бывшего главы московской лаборатории Григория Родченкова. Об этом сообщает «СЭ».
По его словам, заявления о признании со стороны Спортивного арбитражного суда (CAS) подписей Родченкова поддельными были сделаны для того, чтобы придать процессу дополнительную окраску.
Также специалист заявил, что суд принял заключения экспертов к сведению, хотя мог этого и не делать.
Ранее сообщалось, что известный журналист и телекомментатор Дмитрий Губерниев в своем Instagram опубликовал фрагмент документа по допинговому делу действующего чемпиона мира по биатлону в спринтерской гонке Александра Логинова.