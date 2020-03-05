Эксперт Бубнов дал оценку работе арбитра в кубковом дерби

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Известный футбольный эксперт Александр Бубнов проанализировал работу главного арбитра в дерби «Спартак» — ЦСКА в четвертьфинале Олимп-Кубка России. Об этом сообщает Sportbox.

По его словам, Сергей Иванов допустил результативную ошибку, в концовке основного времени не назначив пенальти в ворота Игоря Акинфеева за игру рукой в исполнении Игоря Дивеева.

«Спартаковцам не везло с судейством — Иванов допускал помарки. За акцентированное движение рукой одиннадцатиметрового в ворота ЦСКА не было.

Еще вопросы вызвало удаление Понсе — почему за аналогичный фол Влашич даже желтой не получил?» — сказал Бубнов.

Ранее сообщалось, что бывший полузащитник петербургского «Зенита» и сборной России Роман Широков высказлся по итогам четвертфинального матча Олимп-Кубка России по футболу между столичными ЦСКА и «Спартаком».