«Вашингтон» в гостях проиграл «Портленду»
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В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Вашингтон Уизардс» уступил «Портленд Трэйл Блэйзерс».
Встреча состоялась в Портленде на арене «Мода Центр» и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 125:104.
В составе победителей самым результативным игроком матча стал К.Энтони, набравший 25 очков, сделавший пять подборов и отдавший одну результативную передачу.
У проигравшей команды наибольшее количество очков (29) набрал Б.Бил.
После этой победы «Портленд» поднялся на девятую строчку в турнирной таблице Западной конференции НБА.
Ранее сообщалось, что «Бруклин» в овертайме одержал победу над «Бостоном» в матче НБА.