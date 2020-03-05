«Вашингтон» в гостях проиграл «Портленду»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/389/12968389/Snimok_ekrana_2020-02-20_v_12.01-pic905-895x505-49505.png">

В очередном матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Вашингтон Уизардс» уступил «Портленд Трэйл Блэйзерс».

Встреча состоялась в Портленде на арене «Мода Центр» и завершилась уверенной победой хозяев со счетом 125:104.

В составе победителей самым результативным игроком матча стал К.Энтони, набравший 25 очков, сделавший пять подборов и отдавший одну результативную передачу.



У проигравшей команды наибольшее количество очков (29) набрал Б.Бил.

После этой победы «Портленд» поднялся на девятую строчку в турнирной таблице Западной конференции НБА.

Ранее сообщалось, что «Бруклин» в овертайме одержал победу над «Бостоном» в матче НБА.