Роналдиньо подозревается в использовании фальшивого паспорта

<img src="//img.gazeta.ru/files3/321/8384321/2016-07-09T013403Z_2066529079_S1BETOMPDBAA_RTRMADP_3_SOCCER-GUATEMALA-pic905-895x505-40251.jpg">

Бывший футболист сборной Бразилии Роналдиньо подозревается в использовании поддельного паспорта для въезда в Парагвай, сообщает ABC Color.

Как заявил министр внутренних дел страны Эуклидес Асеведо, 4 марта в гостиничном номере бразильца прошел обыск, в результате которого правоохранительные органы обнаружили поддельные паспорта на имя Роналдиньо, а также его агента и старшего брата Роберто. Отмечается, что оба находятся в номере отеля под охраной, а 5 марта они дадут показания в прокуратуре.

Асеведо добавил, что на Роналдиньо и его брата выдан ордер по обвинению в использовании фальшивых документов, но решение о месте содержания подозреваемых еще не принято.

В июле 2019 года бывший футболист был оштрафован на €2,3 млн за нанесение экологического ущерба при строительстве недвижимости в Порту-Алегри. Также власти Бразилии запретили экс-игроку покидать страны.

Ранее Роналдиньо дал комментарий по поводу победы аргентинца Лионеля Месси в «Золотом мяче» — 2019.