Спортивные мероприятия в Италии месяц будут проходить без зрителей

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Правительство Италии приняло решение проводить все спортивные мероприятия в стране без зрителей до 3 апреля из-за коронавируса, сообщает Football Italia.

Соответствующее распоряжение распространяется на все области Италии, в том числе те, которые еще не пострадали от заболевание. Отмечается, что клубы будут нести ответственность за регулярные проверки спортсменов и сотрудников на инфекцию.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском Ухане в декабря 2019 года. По последним данным, от заболевания скончались три тысячи человек, 51 тысяча выздоровели. Общее число заболевших превысило 94 тысячи. Эпицентром коронавируса в Европе стала Италия, где заразились свыше трех тысяч человек.

Ранее сообщалось, что матч 1/2 Кубка Италии между «Наполи» и «Интером» перенесен из-за коронавируса.