Заболевший коронавирусом механик «Газпром-Русвело» рассказал о самочувствии

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Заболевший коронавирусом механик «Газпром-Русвело» Дмитрий Филиппович рассказал о самочувствии.

Напомним, что он 3 марта сдал положительный тест в ОАЭ. Сейчас там проходит гонка «Тур ОАЭ»

«Горло болит, но это у меня всегда — я по жизни хриплю. А так температуры у меня нет, чувствую себя шикарно. Единственное — давление тут подскочило, но у меня всегда так: когда я активный образ жизни веду, оно в норме, а когда останавливаюсь, на третий день повышается. Думаю, это объясняется тем, что мне 52, и надо либо таблетки принимать, либо спортом заниматься. Я спортом занимался, а сейчас перестал, и давление поднялось. Но, кроме этого, больше ничего не беспокоит, все хорошо. Даже предположить не могу, от кого я мог заразиться», — передает слова Филипповича «Газета.Ru».

Ранее стали известны имена заразившихся коронавирусом в ОАЭ россиян .