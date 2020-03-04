Заболевший коронавирусом механик «Газпром-Русвело» рассказал о самочувствии
Заболевший коронавирусом механик «Газпром-Русвело» Дмитрий Филиппович рассказал о самочувствии.
Напомним, что он 3 марта сдал положительный тест в ОАЭ. Сейчас там проходит гонка «Тур ОАЭ»
«Горло болит, но это у меня всегда — я по жизни хриплю. А так температуры у меня нет, чувствую себя шикарно. Единственное — давление тут подскочило, но у меня всегда так: когда я активный образ жизни веду, оно в норме, а когда останавливаюсь, на третий день повышается. Думаю, это объясняется тем, что мне 52, и надо либо таблетки принимать, либо спортом заниматься. Я спортом занимался, а сейчас перестал, и давление поднялось. Но, кроме этого, больше ничего не беспокоит, все хорошо. Даже предположить не могу, от кого я мог заразиться», — передает слова Филипповича «Газета.Ru».
Ранее стали известны имена заразившихся коронавирусом в ОАЭ россиян .