Биатлонист Устюгов поведал о поддельных подписях в его деле о допинге

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Олимпийский чемпион 2010 года по биатлону Евгений Устюгов поведал о поддельных подписях в его деле о допинге. Об этом сообщает ТАСС.

По его словам, Международный союз биатлонистов (IBU) сфабриковал документы и использовал в них фальшивые подписи экс-главы московской лаборатории Григория Родченкова.

«Я был шокирован тем, что его подписи на аффидевитах российских биатлонисток ненастоящие. Я не понимаю, как федерация может использовать это как доказательства в нашем обвинении.

На этой неделе я подам в суд аппеляцию», — сказал Устюгов.

Ранее сообщалось, что адвокат российских биатлонисток Алексей Панич опроверг заявление о ложных подписях бывшего главы московской лаборатории Григория Родченкова в деле о применении запрещенных веществ.