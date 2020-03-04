Экс-форвард «Спартака» Мостовой назвал фаворита «дерби всея Руси»

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Экс-форвард московского «Спартака» и сборной России Александр Мостовой назвал фаворита «дерби всея Руси» в рамках четвертьфинального матча Олимп-Кубка России. Об этом сообщает Sport24.

По его словам, перед игрой более предпочтительно выглядит команда под руководством Доменико Тедеско.

Также Мостовой заявил, что в стане столичных армейцев в данный момент имеются определенные психологические проблемы, из-за чего игрокам Виктора Гончаренко будет непросто справится с атакующим потенциалом красно-белых.

Напомним, что стартовый свисток прозвучит 4 марта в 19:30 по московскому времени на «Открытие Арене».

Ранее сообщалось, что главный тренер московского «Локомотива» Юрий Семин намерен взаимодействовать с командой на игре 21-го тура Тинькофф Российской премьер-лиги (Тинькофф РПЛ) с грозненским «Ахматом».