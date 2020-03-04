Фигуристка Туктамышева назвала дурость причиной смеха над Дзюбой

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Чемпионка мира по фигурному катанию 2015 года Елизавета Туктамышева назвала дурость причиной смеха над форвардом петербургского «Зенита» и сборной России Артемом Дзюбой. Об этом сообщает «СДЗД».

По ее словам, иногда в голову попадает какая-то забавная мысль, которая способна сильно развеселить ее без особой причины.

«Почему смеялась над фамилией Дзюбы? Я же дурная! Никто ничего не понял, но для меня та ситуация была абсолютно нормальной. Иногда такие странности со мной бывают», — сказала спортсменка.

Ранее сообщалось, что Елизавета Туктамышева рассказала о том, какие качества ей нравятся в людях.