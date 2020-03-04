В посольстве рассказали о состоянии заболевших коронавирусом в ОАЭ россиян

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Старший советник посольства России в Абу-Даби Юрий Видакас рассказал о состоянии заболевших коронавирусом в ОАЭ россиян.

Велогонщик Игор Боев и механик Дмитрий Филиппович из команды Gazprom-RusVelo заразились во время многодневкой «Тур ОАЭ». Остальные представители команды находятся на карантине в одной из гостиниц.

В посольстве заявили, что находятся в контакте как с участниками велогонки, так и с заболевшими.

«Взаимодействуем с эмиратскими властями в связи с ситуацией. Россияне с коронавирусом госпитализированы, их состояние удовлетворительное», — цитирует Видакаса «Московский комсомолец».

Ранее власти Турина объяснили, почему был перенесен ответный матч 1/2 финала Кубка Италии между местным «Ювентусом» и «Миланом».