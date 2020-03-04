Власти Турина объяснили перенос матча «Ювентус» — «Милан»
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Власти Турина объяснили, почему был перенесен ответный матч 1/2 финала Кубка Италии между местным «Ювентусом» и «Миланом».
В заявлении отмечается, что на игру прибудут более 40 билетов, из-за чего на входе и внутри арены создались бы большие скопления людей.
«Прежде всего, было бы невозможно точно определить, кто и где путешествовал, создавая соответствующие риски для общественного здравоохранения», — приводит заявление властей издание Football Italia.
Встреча между «Ювентусом» и «Миланом» должна была пройти 4 марта. Новая дата будет объявлена позднее.
Ранее сообщалось, что матч Лиги чемпионов пройдет без зрителей из-за коронавируса.