Логинову посоветовали рассказать правду о допинговой истории

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Бывший тренер женской сборной России Вольфганг Пихлер посоветовал российскому биатлонисту Александру Логинову рассказать правду о своей допинговой истории, передает ТАСС.

Россиянин был отстранен на три года из-за того, что в 2013 году в его пробе нашли запрещенный препарат эритропоэтина. Логинов отбыл свою дисквалификацию. Примечательно, что на чемпионате мира 2020 года биатлонист завоевал две медали (золото и бронзу), после чего в его номере и в команде его личного тренера Александра Касперовича прошли обыски, которые провела итальянская полиция.

По итогам на биатлониста и тренера было заведено уголовное дело.

«Конечно, всему миру интересно, что же там на самом деле тогда происходило. Его объяснения действительно бы очень помогли. Возможно, он сможет указать на то, что это была не его вина и за этим кто-то стоял», — заявил Пихлер.

Ранее сообщалось, что Драчев рассказал о ходе расследования дела Логинова и Касперовича.