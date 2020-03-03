Черчесов: не удивляйтесь, если в сборной появится тот, кого вы не ждете

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Наставник сборной России Станислав Черчесов высказался о предстоящих сборах команды в преддверии чемпионата Европы — 2020.

Также тренер анонсировал неожиданное приглашение в стан национальной команды.

«Список игроков мы огласим 16 марта. Дождемся окончания тура в чемпионате России, нас никто не лимитирует в этом плане. Как раз за неделю до начала сбора объявим.

Что касается молодежной сборной, то у нас уже и Иван Обляков был, и Федор Чалов... Не удивляйтесь, если у нас появится еще кто-то, кого вы не ждете. Заинтриговал?» — заявил специалист Черчесов в эфире «Россия 24».

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