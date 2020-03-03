Черчесов: не удивляйтесь, если в сборной появится тот, кого вы не ждете
Наставник сборной России Станислав Черчесов высказался о предстоящих сборах команды в преддверии чемпионата Европы — 2020.
Также тренер анонсировал неожиданное приглашение в стан национальной команды.
«Список игроков мы огласим 16 марта. Дождемся окончания тура в чемпионате России, нас никто не лимитирует в этом плане. Как раз за неделю до начала сбора объявим.
Что касается молодежной сборной, то у нас уже и Иван Обляков был, и Федор Чалов... Не удивляйтесь, если у нас появится еще кто-то, кого вы не ждете. Заинтриговал?» — заявил специалист Черчесов в эфире «Россия 24».