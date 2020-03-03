Черчесов: Дзюбе уже поздно становиться вратарем

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Главный тренер сборной России Станислав Черчесов высказался о находящемся в лазарете капитане команды Артеме Дзюбе.

Наставник также с иронией рассказал о перспективах форварда в роли вратаря.

«Травма Артема произошла на моих глазах. Ничего страшного в повреждении не было, они играли последний товарищеский матч на сборах, но, как говорит наш врач, рисковать в «Зените» не хотят. У нас Кудряшов и Жирков «капитанили». Есть новое поколение: подрастает Джикия, который является капитаном в своем клубе. С этим проблем у нас не должно быть...

Играть в воротах? Дзюбе уже поздно быть голкипером. У нас есть кому ворота защищать, а Артем пусть своими делами занимается», — сказал Черчесов в эфире «Россия 24».

Ранее сообщалось, что Дзюба может не сыграть с «Ахматом» в Кубке России.