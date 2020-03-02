Тарасова обратилась к завершившей карьеру Сотниковой
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова прокомментировала решение олимпийской чемпионки в женском одиночном катании Аделины Сотниковой завершить карьеру.
Специалист отметила, что спортсменка прошла красивый путь, достигнув самого заветного титула — золота Олимпийских игр.
«Хочу, чтобы твоя дальнейшая жизнь была такой же красивой, яркой, прекрасной, счастливой. Будь здорова!» — написала тренер в Instagram.
Экс-фигуристка является двукратным серебряным призером чемпионатов Европы, а также четырехкратной победительницей первенства России.
Ранее Сотникова поведала о тяжелой операции.
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Дорогая моя Аделинка! Пишу этот пост на катке, где ты тренировалась...Ты прошла большой и красивый путь, достигнув самого высокого и заветного титула для любого спортсмена. Хочу, чтобы твоя дальнейшая жизнь была такой же красивой, яркой, прекрасной, счастливой. Будь здорова! Твоя ТАТ #аделинасотникова#завершениекарьеры#олимпийскаячемпионка#перваявистории