ЦСКА одержал победу над «Торпедо» в матче Кубка Гагарина
Московский ЦСКА одержал победу над нижегородским «Торпедо» в первом матче 1/4 финала плей-офф Западной конференции Континентальной хоккейной лиги (КХЛ).
Встреча, прошедшая в столице России, завершилась со счетом 3:0 в пользу хозяев. В составе победителей отличились Антон Слепышев, Марио Кемпе и Линден Вей.
Второй матч пройдет 4 марта в Москве.
ЦСКА является действующим обладателем Кубка Гагарина. В прошлогодней финальной серии армейцы одержали победу над омским «Авангардом» — 4-0.
Ранее сообщалось, что новосибирская «Сибирь» обыграла екатеринбургский «Автомобилист».
КХЛ. Кубок Гагарина. Западная конференция. 1/4 финала. 1-й матч
ЦСКА (Москва, Россия) — «Торпедо» (Нижний Новгород, Россия) — 3:0 (2:0, 1:0, 0:0)
1:0 — Слепышев (Дальбек, Капризов) — 04:04
2:0 — Кемпе (Сорокин, Капризов) — 07:05
3:0 — Вей (Григоренко, Мамин) — 23:05