Полиция задержала трех человек по делу о массовой драке фанатов

<img src="//img.gazeta.ru/files3/793/12945793/RIAN_6091912.HR-pic905-895x505-70023.jpg">

Полиция задержала фанатов, устроивших драку на станции метро «Маяковская» перед матчем 20-го тура между столичными клубами «Динамо» и «Спартак», сообщает РИА «Новости».

В пресс-службе столичного главка МВД заявили, что в отделение полиции были доставлены трое фигурантов — жители Московской области в возрасте от 29 до 41 года.

В ведомстве отметили, что из-за массовой драки произошла задержка электропоездов и паника среди пассажиров.

«Причиной конфликта, по версии следствия, могли стать неприязненные отношения между болельщиками футбольных столичных клубов», — отмечают в полиции.

Ранее сообщалось, что несколько человек пострадали в драке фанатов на станции «Маяковская».